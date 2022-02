Man stort grote hoop afval, wordt betrapt en weigert op te ruimen

De politie betrapte de man van 36 terwijl hij een hele hoop stortte naast een boom in Berchem. Het ging onder andere over gedemonteerde kasten, zakken huishoudelijk afval, zakken met puin en afgedankte huisraad. In totaal was het zo'n drie kubieke meter afval.

De sluikstorter bekende de feiten maar weigerde het afval op te ruimen omdat hij naar eigen zeggen te weinig plaats had in zijn huis. Hij kreeg een proces-verbaal en hij zal de opruimingskosten moeten betalen.