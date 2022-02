Mannen- en vrouwenbeen op affiche Nokere Koerse

Danilith Nokere Koerse voor dames werd dit jaar grondig vernieuwd. Er komen topploegen aan de start in Deinze. De topteams in het vrouwenwielrennen zoals SD Worx, de ploeg van Lotte Kopecky, of Trek, de ploeg van wereldkampioene Balsamo (vorig jaar 12de in Nokere) zullen er zijn. Bij de mannen starten 11 World Tour ploegen, 8 procontinentale teams en 2 Vlaamse continentale ploegen.

Het is de 76ste Danilith Nokere Koerse voor de mannen en de 4e voor vrouwen. De start is in Deinze, de finish ligt op de Nokereberg. Nokere Koerse vindt plaats op 16 maart.