Meer dan 10.000 halsbandparkieten in Vlaanderen, ook in Antwerpen en Mechelen gespot

"Het is een fenomeen dat we zien in alle grote steden van Europa. In Brussel is het in 1974 begonnen, toen zijn er in het toenmalige Meli-park op de Heizel een 40-tal halsbandparkieten losgelaten om het landschap wat te "kleuren" en dat is een beetje uit de hand gelopen. In 2005 hebben we een telling gedaan in heel Vlaanderen en toen telden we al meer dan 10.000 halsbandparkieten. En dat zijn er nu zeker nog meer", zegt Gerald Driessens, vogelkenner bij Natuurpunt Mechelen.