Meer dan 400 grote voorwerpen uit de Gentse waterlopen gehaald vorig jaar: "Opvallend veel elektrische fietsen"

Zoals elk jaar wordt er een opruimactie gehouden in de Gentse binnenwateren. In 2021 zijn er ongeveer 400 vreemde objecten gevonden die niet in het water thuishoren. "Dat gaat van fietsen, steps, winkelkarren, verkeersborden, terrasmeubilair, laptops en andere elektronica", zegt Karen Buysse van de Vlaamse Waterweg. "Dit jaar zijn er opvallend meer koersfietsen en elektrische fietsen gevonden. Andere jaren werden er vooral stadsfietsen gevonden in het water."

De Vlaamse Waterweg brengt fietsen in goede staat naar de politie. De rest gaat naar een afvalbedrijf. De opruimactie is in het kader van de jaarlijkse Gentse waterpeildaling van De Vlaamse Waterweg nv. De Gentse binnenwateren worden grondig geinspecteerd en schoongemaakt.