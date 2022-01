Nieuw gemeentebestuur in Meerhout na vertrouwenscrisis: "Onze burgers verdienen beter"

In Meerhout verdwijnt de partij Vooruit uit de coalitie na een vertrouwensbreuk met CD Meerhout. N-VA en Merret Anders ruilen de oppositie voor de meerderheid. "Het vertrouwen met Vooruit was zoek en had impact op het beleid", zegt burgemeester Nele Geudens (CD Meerhout). Meerhout is na Vosselaar de tweede Kempense gemeente op een week tijd die van bestuursploeg verandert.