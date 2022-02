Bioboer onderhoudt gemeenschappelijke moestuin in Aalst: "Zal 100 gezinnen van verse groenten voorzien"

Na een jarenlange onderwijscarrière maakt Dirk Vannoorenberghe de overstap naar bioboer in Aalst. Na het afronden van de opleiding biodynamische landbouw van Landwijzer was hij klaar om in een nieuw avontuur te stappen. Hij zal vanaf nu de zelfoogstmoestuin op CSA De Hoezekouter in goede banen leiden.



Schepen van Landbouw Katrien Beulens (onafhankelijk): "CSA staat voor Community Supported Agriculture, het bestaat al op andere plaatsen, en is een meerwaarde voor de stad. De stad Aalst stelde gronden ter beschikking en zocht een landbouwer om het project te leiden."