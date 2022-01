Nieuwe fietsparking aan Gent-Dampoort is een feit: "4.400 overdekte parkeerplaatsen"

Morgen opent de nieuwe fietsenstalling aan het station Gent-Dampoort. De nieuwe fietsenstalling is in tegenstelling tot de vorige volledig overdekt en telt ook dubbel zoveel plaatsen als vroeger. Een deel van de parking, goed voor bijna 700 plaatsen, is enkel voorbehouden voor wie een MOBIB-kaart heeft. "De fietsen staan daar iets veiliger en afgesloten. Om de deur van die beveiligde parking open te doen heb je een MOBIB-kaart nodig, dat is een abonnementenkaart van de NMBS", zegt de woordvoerder Bart Crols.

Er is ook een Fietspunt voorzien, waar je terecht kan voor een herstelling.