Ondanks corona toch Pauwelviering in Galmaarden: "In beperkte kring roggebroodjes strooien"

Heel wat evenementen worden dit jaar opnieuw afgelast, maar de Pauwelviering in Galmaarden ging dit weekend wel door. "Dit jaar is de 640ste keer dat we dit vieren, nog nooit hebben we met deze traditie gebroken", zegt Jan Coucke van de Pauwelhoeve. "De stoet van de bende van de Pauwel trekt helaas net zoals vorig jaar in beperkte kring door de straten van Galmaarden. Maar dat de Pauwel er toch is, is het belangrijkste."