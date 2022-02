Extra bussen voor bijzonder onderwijs in Opwijk rijden nog niet meteen: "Aanpassing is voor sommige kinderen en gezinnen zware dobber"

"Opwijk telt drie scholen met bijzonder onderwijs, netjes verdeeld over de drie netten", legt Hilde Aelbrecht, directeur van de Maria Assumptaschool uit. "Wij gaan alle krachten bundelen om onze leerlingen op tijd naar school en naar huis te brengen. De Lijn heeft ons daarvoor vier taxi's en drie extra bussen toegewezen. Om alles goed te kunnen plannen én af te stemmen op de bestaande ritten gaan we eerst wel de trajecten nog eens goed bekijken en desnoods aanpassen. "Om dat te kunnen doen hebben we beslist om pas vanaf zeven februari de eerste drie taxi's in te zetten, en een weekje later de vierde taxi. Voor de extra bussen mikken we op de eerste week na de krokusvakantie."