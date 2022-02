Pelt wil toenemende incidenten rond cafés in de Kerkstraat een halt toeroepen

Ook de burgemeester van Pelt, Frank Smeets (CD&V), is op de hoogte. “Ik hoor dat er af en toe incidenten zijn in de Kerkstraat. Soms flakkert de onrust op en dat willen we aanpakken. We bekijken momenteel of we camera’s kunnen plaatsen, als extra hulpmiddel voor de politie en dat kan bovendien ook preventief werken. We werken ook samen met Arktos, het Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties.”