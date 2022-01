Ook Oosterweelwerf aan Lobroekdok vervuild met PFAS: gebruik van grondwater wordt afgeraden  

De metingen aan het Lobroekdok gebeurden in de aanloop naar de Oosterweelwerken aan het nabije viaduct van Merksem, dat binnen enkele jaren plaats moet maken voor een tunnel onder het Albertkanaal. Er gebeurden zowel metingen in slib, bodem als grondwater in de omgeving. In het slib en het grondwater werden hoge concentraties PFAS vastgesteld, in de bodem niet.