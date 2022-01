Meer ingrepen via dagopname en meer gespecialiseerde ziekenhuizen: dit plan legt minister Vandenbroucke op tafel

Verder wil de minister op korte termijn al starten met vaste bedragen voor bloed- en andere labotesten en scans. Dat is volgens hem meteen ook een manier om overbodige onderzoeken tegen te gaan. Want volgens Vandenbroucke doen we in ons land - in vergelijking met het gemiddelde van de EU - tot 50 procent meer CT-scans. In het nieuwe plan is het niet langer: ‘hoe meer onderzoeken, hoe meer geld’, maar ‘correct verlonen op basis van wat nodig is voor de patiënt’, staat te lezen in het plan.