Praline van chocolatier uit Kortrijk wint gouden medaille op belangrijkste chocoladebeurs ter wereld

De winnende praline heeft dus een bijzondere vulling: pulp van de cacaovrucht. Het witte vruchtvlees dat rond de cacaobonen zit, wordt normaal gezien weggegooid tijdens de oogst. Nicolas Degryse van chocolatier Vandenbulcke: "Je moet weten: normaal ligt dat vruchtvlees te rotten op de plantages. Dat wordt gewoon niet gebruikt. Dat is eigenlijk zonde, want het is een zeer lekker product. Wij hebben dus een vulling gemaakt voor onze praline op basis van het vruchtvlees dat normaal gezien weggegooid wordt. Op die manier hebben we minder afval en hebben de cacaoboeren meer inkomsten, omdat ze meer kunnen verkopen van die cacaovrucht."