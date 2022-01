Premier De Croo: "Samenleving niet laten kapen door wie het luidst roept"

Een andere grote uitdaging volgens de koning is de aanpak van discriminatie, racisme en geweld. "Geschokt zijn we door misdaden, wandaden, daden van geweld, vooral tegen vrouwen en kinderen", aldus koning Filip.

"Die kunnen we niet aanvaarden. Evenmin als de beledigingen en bespottingen die we horen in onze stadions en op andere openbare plaatsen. Want van binnenuit vernietigen ze wie er het slachtoffer van is. Zij verliezen elk gevoel van eigenwaarde, hun zelfredzaamheid. Dit is de samenleving, die wij samen willen opbouwen, niet waardig."