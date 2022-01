Onder grote media-aandacht start proces over moord op 8-jarig meisje, die heel Frankrijk beroert

De verdachte is Nordahl Lelandais. Getuigen hadden indertijd gezien hoe hij met het meisje had staan praten op het trouwfeest. Op nachtelijke camerabeelden was hij daarna gezien bij zijn auto samen met nog iemand, in wie de moeder van Maëlys haar dochter herkende. In de koffer van zijn auto werd een bloeddruppel gevonden, die van het meisje bleek te zijn. Lelandais beweerde dat hij het meisje per ongeluk had gedood.