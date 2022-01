Krachtigste raketlancering sinds 2017, Noord Korea verspreidt foto's van lancering én beelden vanuit de ruimte

Volgens Amerikaans expert nucleaire veiligheid Ankit Panda waren de lanceringen in 2017 veel belangrijker als signaal. Dat schrijft hij op Twitter: "In 2017 was de boodschap: we hebben nieuwe raketten en ze werken, nu zegt men: we hebben raketten, ze werken en we zullen ze voor de zekerheid af en toe eens testen."

Zevende lancering op een maand tijd

In de Verenigde Staten ziet men de lancering als onderdeel van een escalerende reeks provocaties die in de afgelopen maanden steeds zorgwekkender zijn geworden. Volgens een anonieme bron in het Witte Huis is de regering-Biden dan ook van plan om in de komende dagen te reageren "met een niet nader gespecificeerde maatregel, bedoeld om Noord-Korea te laten zien dat de Amerikaanse regering zich inzet voor de veiligheid van de bondgenoten in de regio".