Huismus opnieuw meest voorkomende vogel in Vlaamse tuinen, maar soort doet het niet goed

Er zijn dit weekend, tijdens het Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt, in totaal 777.168 vogels geteld in 25.093 Vlaamse tuinen. Alles bij elkaar namen 47.750 deelnemers mee.

"Dat zijn een pak minder tellers dan de 79.000 deelnemers vorig jaar, maar wel meer dan in 2020", zegt vogelkenner Gerald Driessens van Natuurpunt. "We denken dat dat komt doordat bijvoorbeeld de horeca vorig jaar volledig gesloten was. Maar net als vorig jaar zijn er per tuin gemiddeld 23 vogels geteld van zeven verschillende soorten."