Schooldirecteur Hilde: "Al twee jaar lang gaan we altijd terug naar nul, maar zou geen andere job willen"

"Het is heel erg geweest en ik denk dat het nog niet meteen voorbij is", vertelt directeur Hilde Aelbrecht van het Maria Assumpa Instituut in Opwijk, een school voor buitengewoon secundair onderwijs. "Toen we een jaar geleden onze school moesten sluiten, kon ik dat niet. Ik liep er als een kip zonder kop bij. Dat viel mij heel zwaar, want in het bijzonder onderwijs is dat niet simpel."

Net zoals andere scholen heeft het Maria Assumpta Instituut afstandsonderwijs gegeven, maar daarmee wordt volgens Aelbrecht aan bepaalde problemen niet tegemoet gekomen. "Er zijn schrijnende thuissituaties, internaten die we niet kunnen bereiken, trajecten die we niet kunnen voortzetten op afstand, of vooruitgang in het gedrag van leerlingen die door de sluiting van de scholen teniet wordt gedaan. En dan ben je terug bij nul. Al twee jaar lang gaan we altijd terug naar nul. Maar beetje bij beetje boeken we weer vooruitgang en dat doet deugd."