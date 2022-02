'Slechts' brons voor Eli Iserbyt maar toch spetterende avond in café Chasse Patate

De supportersclub van Eli Iserbyt deelt in de klappen nadat de regenboogtrui in het Amerikaanse Fayetteville werd veroverd door Tom Pidcock. De decibels in Bavikhove, het West-Vlaamse dorpje waar Iserbyt opgroeide, namen af naarmate de voorsprong van Pidcock in de wedstrijd toenam. “Pidcock was de beste, maar we hebben toch een fantastische avond gehad’, besluit zaakvoerder van café Chasse Patate Pedro Naert.