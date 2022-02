Sloop laatste dorpscinema van Aalter nu echt gestart: Cinema Capitole gaat tegen de vlakte

Cinema Capitole in Aalter ging in maart 2017 dicht. De filmzaal werd in 1957 opgestart en was zestig jaar lang de dorpscinema van Aalter. Het was de laatst overgebleven bioscoop van het Meetjesland. Zowel de cinema als het bijhorende hotel gaan plat. In de plaats komt een nieuwbouwproject van 15 appartementen.