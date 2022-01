BEKIJK - Mauro (13) kan langer slapen door nieuw vervoersplan buitengewoon onderwijs: "Nu kan ik beter opletten"

Met dat geld is er nu voor 67 scholen uit het buitengewoon onderwijs een nieuw vervoersplan uitgewerkt. De scholengroep waar Mauro naar school gaat kan zo rekenen op 3 extra bussen, 7 minibusjes en 4 taxi's. Mauro kan daardoor sinds vorige week een uur langer in zijn bed blijven liggen en de taxi naar school nemen. "Ik kan meer doen 's avonds en in de ochtend. En ik kan beter opletten in de les omdat ik uitgeslapen ben", reageert hij tevreden in "Het journaal".