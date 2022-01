Reddingsactie opgestart na aanvaring tussen twee zeeschepen voor Nederlandse kust

Voor de kust van IJmuiden in Nederland heeft een aanvaring tussen twee zeeschepen plaatsgevonden. Eén schip, een Duits vrachtschip met 18 bemanningsleden aan boord, maakt water en is stuurloos. Er is een reddingsactie gestart met boten en helikopers. De oorzaak van het incident is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk heeft het stormweer een rol gespeeld. In het noorden van Nederland is wegens storm Corrie code oranje afgekondigd, met windstoten tot 120 kilometer per uur.