Stormschade 'Corrie' valt mee in Oost-Vlaanderen

Storm Corrie zorgde enkel in het Waasland voor wat ongemak. Behalve voor enkele omgewaaide bomen moest de brandweer In Temse ook uitrukken naar een woning die enkele weken geleden door een hevige brand getroffen werd. Een tijdelijk aangebracht zeil op het dak was losgekomen. Door het hoog watertij in de Schelde stroomt er nu ook water in de Potpolder van Kruibeke en in Waasmunster is de Durme buiten haar oevers getreden.