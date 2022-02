Kijklustigen genieten van stormtij aan Scheldekaaien

De hoogste waterstanden worden rond drie uur vanmiddag verwacht. "Ik denk wel dat daar heel wat kijklustigen op af zullen komen", zegt Wouter Bruyns van de Politie Antwerpen. "Wij adviseren hen wel om dat te doen aan de droge kant van de waterkeringsmuur, aan de kant van de straat dus. Want als je erover gaat, en je stapt in het water, dan is het moeilijk in te schatten waar de kaaien eindigen en de Schelde begint. En dan is er een risico dat je daar in het water belandt. Het is natuurlijk bijzonder om te zien, maar het heeft geen enkele zin om risico's te nemen."