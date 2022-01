Splinternieuwe wildwaterbaan in zwembad Overijse blijft dicht: "Tekort aan redders"

In Overijse is de splinternieuwe wildwaterbaan in het Begijntjesbad nog steeds gesloten. En dat is best opmerkelijk, want sinds vorige week vrijdag, 28 januari, zijn alle subtropische zwemparadijzen opnieuw open nadat ze moesten sluiten door corona. In Overijse is er echter een tekort aan personeel, waardoor enkel het gewone zwembad open is.