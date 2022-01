Amerikaan Timothy LeDuc wordt de eerste openlijk non-binaire sporter op de Winterspelen

De Amerikaanse Timothy LeDuc is kunstschaatser en openlijk non-binair. In februari is LeDuc te zien op de Olympische Winterspelen in Peking samen met schaatspartner Ashley Cain-Gribble. Het duo werd in 2019 en 2022 kampioen in eigen land, maar het is de eerste keer dat ze deelnemen aan de Winterspelen. LeDuc was in 2019 de eerste openlijk homoseksuele atleet die goud won in het nationaal kampioenschap paarschaatsen. Nu wordt die de eerste openlijk non-binaire sporter die deelneemt aan de Winterspelen.