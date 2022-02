Tribune van atletiekpiste in Tongeren wordt gesloopt: "Bouwvallig en nogal prominent aanwezig in ons vernieuwd stadspark"

De tribune van de atletiekpiste rijst nu echt boven De Motten uit. Maar de stad maakt daar nu mee komaf mee, want de tribune is al een tijdje bouwvallig. "De tribune is echt gevaarlijk geworden en wordt constant gebruikt voor dingen waar ze niet voor dient", legt schepen van Sport Patrick Jans (Tongeren.nu) uit. "En ze is nogal prominent aanwezig in het beeld van ons nieuw stadspark. We gaan de tribune nu afbreken en de kleedkamers vervangen door een nieuwbouw die niet meer zo hoog zal zijn."