Valentijnsvuurwerk kleurt westkust in rood en wit

Op niet minder dan vijf plaatsen zullen de stranden op zaterdag 12 februari om 18.30 baden in een rood-wit kleurtje. Want dan wordt aan het Leopold-I-monument in De Panne, op de Zeedijk in Sint-Idesbald, in Koksijde-Bad en Oostduinkerke-Bad en aan het Hendrikaplein in Nieuwpoort, simultaan vuurwerk afgeschoten.

“Met Valentijnsdag op maandag kunnen we een beetje spreken van een verlengd weekend”, begint Dorine Geersens, schepen van Toerisme en Lokale Economie in Koksijde (Lijst Burgemeester). “Het vuurwerk op Nieuwjaar viel erg in de smaak van onze tweedeverblijvers en met het vuurwerk tijdens het Valentijnsweekend willen we hen een extra coronaproof alternatief aanbieden.” In het binnenland valt volgens de schepen omwille van Corona nog maar weinig te beleven en daarom wil men met Valentijn extra volk naar de kust trekken. “We hebben met De Panne en Nieuwpoort een lange traditie van samenwerken en dus springen zij samen met ons in het bad”, nog aldus Geersens.