Verbindingsweg tussen Kalmthout en Kapellen na bijna een jaar weer open: "pak veiliger gemaakt voor de fietsers"

"De overweg aan de treinsporen (aan de De Pretlaan) was al jaar en dag een zwart punt", zegt Koen Helsen (Open VLD), schepen van Mobiliteit in Kapellen. "De sporen lopen schuin over de weg en dat was erg gevaarlijk voor fietsers en bromfietsers. Er zat geregeld iemand met zijn wiel tussen de sporen en er zijn veel valpartijen geweest. Het is nu een pak veiliger gemaakt."