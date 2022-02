Verken het Nationaal Park Hoge Kempen met een elektrische step

Het verhuurbedrijf heeft voor Genk gekozen, net omdat omwille van het unieke karakter van de stad. Er is ook een samenwerking met SyntraPXL dat ook in het Thorpark ligt. “Als er iemand bij ons in de shop binnenkomt met een technisch defect aan de step, dan kunnen we met die step naar Syntra gaan" vertelt Deckers. "Cursisten die er een opleiding volgen zullen dan nagaan of ze het probleem opgelost krijgen.”