Vier juwelierszaken in Antwerpen verzegeld in Frans onderzoek naar heling

Het Franse gerecht voert een onderzoek naar het helen van juwelen die in Frankrijk gestolen zijn. Daarbij heeft het de hulp ingeroepen van de Antwerpse politie. Die hield gisteren en vandaag negen huiszoekingen in Antwerpen en Kontich. "De speurders hebben meer dan 45 kilogram goud, juwelen, sieraden en diamanten in beslag genomen", vertelt Kristof Aerts van het Antwerps parket. Er werden ook drie installaties om goud te smelten in beslag genomen.