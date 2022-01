Vijf hongerstakers spannen procedure in kortgeding aan tegen staatssecretaris Mahdi

In mei gingen 475 mensen zonder papieren in hongerstaking in de Begijnhofkerk, aan de ULB en de VUB in Brussel, met de eis dat hun verblijf in België zou worden geregulariseerd. De hongerstaking eindigde op 21 juli. Volgens de hongerstakers had Mahdi zich ertoe verbonden om bepaalde richtlijnen in overweging te nemen voor de behandeling van hun verzoek, dat individueel moest gebeuren.