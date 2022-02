Vijf jaar cel voor daklozen die andere dakloze doodslaan in Deurne

Eind 2020 ontdekte de politie het lichaam van het slachtoffer toen ze nazicht deed aan een garagebox aan de Leemputtelaarbaan in Deurne. Daar hadden een aantal daklozen een illegale kampeerplek ingericht met een tent. Het slachtoffer lag tussen de rommel onder een stapel kledij. De drie andere daklozen die de politie er aantrof - twee vrouwen en een man - werden opgepakt.

Na de autopsie bleek dat het slachtoffer was gestorven aan een schedel- en hersentrauma dat veroorzaakt was door zwaar geweld. De drie verdachten hadden bloedsporen van de man op hun kledij. Een van de vrouwen verklaarde dat ze er niets mee te maken had en dat een van de twee anderen de man had doodgeslagen. De twee andere verdachten beriepen zich op hun zwijgrecht.



Er bleef veel onduidelijkheid, maar na het onderzoek oordeelde de rechtbank dat de mannelijke verdachte verantwoordelijk was voor het geweld en dat de vrouw die niets wou zeggen, er minstens bij aanwezig was. Ze zouden ook samen het lichaam verborgen hebben. Ze werden veroordeeld tot vijf jaar cel. De derde verdachte werd op basis van twijfel vrijgesproken.