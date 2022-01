"Vlaams drinkwater voldoet aan Europese PFAS-norm"

Op vraag van de VMM deden de waterbedrijven in Vlaanderen van juni tot en met september vorig jaar een meetcampagne van PFAS in drinkwater. Per representatieve locatie werden ongeveer drie metingen uitgevoerd. In totaal zijn 836 stalen genomen en geanalyseerd.

Op basis van dit onderzoek blijkt dat PFAS wel degelijk aanwezig is in het kraanwater. "Dit bevestigt het vermoeden dat PFAS door hun persistentie tot diep in ons milieu zijn doorgedrongen", zegt de VMM. Wel voldoet het Vlaamse kraantjeswater aan de Europese norm voor de twintig meest relevante individuele PFAS.

"Nergens werd de drinkwaternorm van 100 nanogram per liter overschreden. De maximale concentratie ligt overal in Vlaanderen onder de helft van de Europese drinkwaternorm", staat in het rapport.