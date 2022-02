Vogeltelweekend: "In Vlaanderen hebben Limburgers de meeste vogels in de tuin"

Op nummer 1 staat de huismus gevolgd door de koolmees. Op 3 staat in Limburg de pimpelmees, in de rest van Vlaanderen is dat de vink.

“Toch gaat het niet goed gaat met die vogels”, zegt Jan Kenis van Natuurpunt. “Sinds de jaren '80 tellen we steeds minder vogels en komt 1/6 van de Europese broedvogels hier zelfs niet meer voor. Een lichtpuntje is wel dat de achteruitgang minder snel gaat dan in de jaren '80 en '90."

