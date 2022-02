Voorzichtig herstel voor toerisme Brugge in tweede coronajaar

In 2021 zakten er zo'n 4,5 miljoen bezoekers af naar Brugge. Dat zijn er meer dan in 2020 maar nog steeds minder dan in 2019, voor de coronapandemie. De bezoekers vertoefden vaak enkele uren, één dag of meerdere dagen in de binnenstad.

Net zoals in 2020 kwam meer dan driekwart van de bezoekers het afgelopen jaar uit eigen land. "We noteren een recordaantal binnenlandse aankomsten en overnachtingen, respectievelijk 67 procent en 80 procent meer ten opzichte van het pre-coronajaar 2019", zegt schepen van Toerisme, Mieke Hoste (Vooruit). Dat is ongebruikelijk voor Brugge, want doorgaans komt bijna de helft van de bezoekers uit het buitenland.