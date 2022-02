Vrachtwagenbestuurder raakt zwaargewond bij ongeval in Desteldonk

Op de Kennedylaan in de richting van Gent reed rond 7.30 uur vanmorgen een vrachtwagen achteraan in op een stilstaande vrachtwagen. De klap was enorm. De cabine van de aanrijdende vrachtwagen kwam los en kantelde naar voren. De chauffeur is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is ondertussen buiten levensgevaar.

Momenteel zijn de takelwerken volop aan de gang. De verkeershinder is wel enorm. Zo staat er in de richting van Gent ruim twee kilometer file.