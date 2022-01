Grensoverschrijdend gedrag op VUB: "Voortaan betere transparantie en communicatie"

Karen Celis, professor gender en politiek en coördinator gelijkheidsbeleid aan de VUB, kijkt in eigen boezem en pleit voor meer transparantie.

Ze zegt dat ze zelf niets afwist van de zaak. "Ik heb het ook maar in de krant gelezen." Maar bij een eventuele volgende gelegenheid zal de universiteit wel degelijk voor een betere transparantie en communicatie zorgen, zegt ze, want er zijn conclusies getrokken.

"Of ik dan wel op de hoogte gebracht zal worden? Dat zal een van de evidenties zijn vanaf nu. We zijn al volop bezig met lessen te trekken. Zaken die we al in de pipeline hadden, moeten we nu met grotere dringendheid doorvoeren, en zorgen voor een betere communicatie daarover."

Over het feit dat de zaak al in 2010 werd aangekaart maar dat er niets mee gebeurde, zegt Celis: "Dat is toen op het niveau van de faculteit gebleven. Zij hebben dat proberen te regelen."