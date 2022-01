Wat na "Sorry, ik snap het en zal er iets aan doen"? Boris Johson wil gewoon premier blijven

In zijn verklaring voor het Lagerhuis van vanmiddag zei Johnson andermaal "sorry" voor de feestjes in een tijd dat de gewone Brit gedwongen thuis moest blijven. Maar wie had verwacht dat de premier zijn conclusies zou trekken, had het mis. "I get it and I'll fix it" ("Ik snap het en zal het oplossen", red) zei de premier. Dat betekent eigenlijk: ik doe voort en blijf premier van het Verenigd Koninkrijk.

Boris Johnson begon bedeesd met verontschuldigingen, maar je voelde al meteen dat hij zal doorgaan en niet de verantwoordelijkheid zal nemen voor wat er in Downing Street is gebeurd.

Hij belooft ook dat hij in Doning Street hervormingen zal doorvoeren. Het is dus duidelijk dat er bij zijn personeel mensen zullen verdwijnen. Hij zal er dus weer in slagen om de verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven.