Werken aan het Gents Sint-Pietersstation lopen weer vertraging op, deze keer door problemen met aannemer 

De werken aan het Sint-Pietersstation lopen enkele weken vertraging op. Er is wat onenigheid tussen de plannen van de aannemer en de stad. De aannemer moet een nieuw plan opstellen over wat er met het overtollig grondwater zal gebeuren. "We willen dat alle opties opnieuw onderzocht worden", zegt schepen van Klimaat en Energie Tine Heyse (Groen).

De aannemer wil het opgepomte grondwater in een natuurgebied verderop lozen, maar de stad vindt dat geen goed idee. "Het gaat om heel veel water, zo'n 585.000 kubieke liter zou in een gracht gedumpt worden, die afloopt naar het park Overmeers. We weten niet eens of dat park wel zoveel liter water aankan", zegt Heyse. "Ze moeten hun huiswerk opnieuw maken, zodanig dat we zeker zijn dat er in de toekomst geen problemen zullen zijn."