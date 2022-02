Wijkschooltje in Pelt in gevaar: 4 kleuters gezocht tegen morgenvroeg

Het zijn bange uren voor het personeel van het wijkschooltje in Pelt. Binnen zo'n 24 uur weten ze namelijk of hun school kan blijven bestaan. Als ze op 1 februari niet aan 20 leerlingen komen, stopt het verhaal voor hen op 30 juni. Doorheen het schooljaar houdt het ministerie van Onderwijs verschillende teldata. Als een school op de derde teldatum niet aan 20 leerlingen zit, moet die namelijk sluiten.

Directeur Dirk Vanseggelen blijft realistisch. "De ouders kennen de situatie al sinds vorig schooljaar, en zullen dus niet verrast zijn als we moeten sluiten. Als het toch zou lukken, gaan we nog een schooljaar door, maar dan stellen we het probleem eigenlijk een jaartje uit. Je ziet dat wijkscholen in heel Limburg steeds meer sluiten. Dat heeft er vaak mee te maken dat kleine scholen geen naschoolse opvang kunnen voorzien, en grotere wel."