"Scheve situatie": Zwangere ongehuwde journaliste mag thuisland Nieuw-Zeeland niet in, en zoekt hulp bij taliban

Bellis probeert immers al maandenlang haar thuisland binnen te raken, maar de zeer strikte coronamaatregelen die de regering hanteert laten dat niet toe. Bellis wil naar huis om daar te bevallen. In september kwam ze te weten dat ze zwanger was. Haar partner is de Belgische fotograaf Jim Huylebroek, die voor The New York Times ook in Afghanistan werkte. "Een mirakel", noemt ze haar zwangerschap. "Jarenlang was mij verteld dat ik geen kinderen kon krijgen."