FAVV voerde afgelopen jaar meer dan 6.000 controles uit op Britse voedingswaren

Bij zendingen vanuit het Verenigd Koninkrijk controleert het FAVV of de zending vergezeld is van de noodzakelijke documenten en of de goederen voldoen aan de Europese wetgeving. Dat bleek bij 95 procent van de gecontroleerde zendingen het geval. Als er problemen waren, ging het meestal om documenten die niet helemaal in orde zijn.