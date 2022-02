100 jaar geleden verscheen "Ulysses" van James Joyce: berucht boek verkoopt nog steeds (maar weinig lezers raken er doorheen)

Bij De Reyghere in Brugge hebben ze twee verschillende Nederlandse vertalingen liggen én ook Engelse edities. “Zowat een keer per maand wordt het boek verkocht,” schat Thomas. “Het is waardevol om het op voorraad te hebben. Voor de 100e verjaardag is er ook een speciale Penguin-uitgave met een mooie linnen hardcover, en die is de deur uitgevlogen.”

"Ulysses" hebben we eigenlijk altijd in huis," zegt ook Brenda van boekhandel Walry in Gent. "We verkopen het toch verschillende keren per jaar. Niet alleen de voorgaande jaren waar er "opnieuw" belangstelling was voor klassiekers, maar ook de jaren daarvoor hadden we daar toch met enige regelmaat vraag naar. Vooral in het Nederlands, al hebben we ook Engelse edities verkocht en staat ook die uitgave in de kast." Ook bij Theoria in Kortrijk is te horen dat "Ulysses" altijd in de backlist (de oudere boeken van een uitgever, red.) zit en een tiental keer per jaar over de toonbank gaat.