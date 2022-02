2000 burgers geven hun mening over bereikbaarheid van de stad Tienen

De stad Tienen is van plan om met de aangehaalde punten rekening te houden in de toekomst. “Met de input gaat het studiebureau nu verder aan de slag. Er zullen verschillende scenario’s uitgewerkt worden waardoor de stad toegankelijker zal worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het verbreden van voetpaden of een vlotte doorstroming creëren.” In maart is er een tweede workshop met verenigingen, een aantal burgers en belangrijke spelers van de stad rond de verschillende scenario’s. In april komt er dan een tweede online bevraging voor de burgers.