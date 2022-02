25 nieuwkomers maken gebruik van vrijetijdscoaching in Genk om sneller te integreren

Als vrijetijdscoach werkt Adila samen met de inburgeraar een traject uit op maat van zijn of haar talenten. “Per individu bekijken we welk traject geschikt is: het opnemen van vrijwilligerswerk, deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten of aan netwerkevenementen voor inburgeraars en ‘oude’ Genkenaren."

Er wordt verwacht dat de nieuwe Genkenaar 40 uren investeert in het gekozen traject. Hij of zij kan ook verschillende trajecten combineren. Op termijn zal vrijetijdscoaching bovendien standaard onderdeel gaan uitmaken van het onthaalbeleid voor nieuwkomers in Genk.