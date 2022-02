Wat is de dubbelzinnige rol van China in conflict tussen Rusland en Oekraïne? 5 vragen en antwoorden

Het is stilaan duidelijk dat deze crisis over veel méér gaat dan over Oekraïne alleen. Dit is een plek waar zowel de Russische als Chinese belangen samenkomen. Wat beide landen drijft, is het uitdagen van de bestaande wereldorde die de voorbije decennia gedomineerd werd door de VS.

Samen met Poetin, ziet Xi hoe Amerika verzwakt is na vier jaar Trump, die zijn land steeds verder terugtrok van het wereldtoneel. Hoe het land verdeeld is over een efficiënte aanpak van het coronavirus. Hoe de huidige Amerikaanse president zó oorlogsmoe is dat zelfs de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan chaotisch verliep. En hoe ook Europa in de touwen hangt en nog steeds van geen hout pijlen weet te maken.

Zowel Xi als Poetin laten geen kans onbenut om aan te tonen hoe het eigen autoritaire bestuursmodel een geschikt alternatief is voor het “falende” democratische systeem van hun westerse concurrenten. Deze strijd om ideeën is nog versterkt door de pandemie.