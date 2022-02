"Factcheckers" verhuurde een poppenhuis op een verhuurplatform voor vakantieverblijven

“Daarom hebben we de naam van het platform ook niet vermeld in de uitzending. Het gaat ons er vooral om dat we tonen dat dit soort praktijken, met onbestaande vakantiehuisjes die verhuurd worden, nog steeds bestaat. Daarom hebben we op het einde van de reportage ook enkele tips meegegeven waarmee gebruikers mogelijke oplichters gemakkelijk kunnen herkennen.”