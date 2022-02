"Israël onderdrukt systematisch Palestijnen: apartheid", zegt Amnesty International

De mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat zowel de Palestijnen die in Israël wonen, als die in de bezette gebieden en in de Gazastrook, allemaal van rechten worden beroofd, en dat er dus sprake is van apartheid. Voorbije zomer kwam de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch tot dezelfde conclusie.



Israël zegt dat Amnesty met het vernietigende rapport jodenhaat aanwakkert. Volgens Amnesty is het rapport niet tegen joden, maar aan de Israëlische regering gericht.