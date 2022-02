"Dit is geen thuis": Ingrid uit Pelt betaalde 100.000 euro aan aannemer die haar woning als werf achterliet

Kan je zelf controleren of je aannemer te vertrouwen is?

"Daar schort het net", zegt curator Annemie Moens. Zij handelt al 40 jaar faillissementen af en merkt vaak fraude op. "Er is geen database die geraadpleegd kan worden door gelijk welke particulier waar je kan nagaan of een ondernemer ter goedertrouw is", zegt ze. Je kan bijvoorbeeld niet zomaar controleren of je aannemer eerder failliet ging en of dat faillissement frauduleus was.

"Je zou al een pak materiaal moeten verzamelen", zegt ook Eric Van den Broele. Hij is directeur onderzoek en ontwikkeling bij data- en analysebedrijf Graydon en verzamelde cijfers over de faillissementen in de bouwsector. "Niet iedereen leest even vlot een jaarrekening, als die er al is", zegt hij. "En bij fraudecases is het nog complexer, want daar is er vaak helemaal geen informatie over de bedrijven."